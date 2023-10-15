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Göztepe'de İsmail Köybaşı golle döndü

Göztepe'de sakatlığını atlatan İsmail Köybaşı, uzun bir aradan sonra sahalarada döndü. Hazırlık maçında süre alan deneyimli oyuncu, 20. dakikada ağları havalandırdı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:27 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:27
Göztepe’de İsmail Köybaşı golle döndü
Trendyol 1. Lig'de play-off potasında yer alan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı sahalara aylar sonra geri döndü.

Milli arada Manisa FK ile hazırlık karşılaşması oynayan sarı-kırmızılılarda tecrübeli futbolcu uzun süren sakatlığını atlatıp formasına kavuştu.

Sahaya ilk 11'de çıkan İsmail Köybaşı 20'nci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirdi.

Aylar sonra forma giymenin sevincini yaşayan İsmail, sezon başında Somaspor'la oynanan özel maçta ayak tabanından sakatlandı. Nadir yaşanan sakatlık sonucu ligdeki ilk 8 maçı kaçıran İsmail Köybaşı yine bir başka özel maçta formasına kavuştu.

Geçen sezon gösterdiği performansla Göztepe'nin Play-Off oynamasına büyük katkı veren tecrübeli futbolcu, cumartesi günü Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev alacak.


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