Galatasaray yaz transfer sezonunda görüştüğü Youri Tielemans ile ilgili sıcak gelişmeler yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar, 26 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak Tielemans, İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajeri, Galatasaray'a geri dönüş yaptı ve Ocak ayında görüşmek istediğini bildirdi. Yıldız futbolcunun menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetime, "Tielemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz" dediği öğrenildi. Tielemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.





YÖNETİME BASKI YAPIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transferi için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu sezon 8 Premier Lig maçında sadece 144 dakika forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu, daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada boy gösteren Tielemans, gol ve asist üretemedi. 62 kez Belçika Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı.