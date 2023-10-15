Beşiktaş’ta Bailly’nin sakatlığı sonrası transfer politikası yeniden tartışma konusu oldu

Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda transfer edilen oyunculardan Daniel Amartey, Eric Bailly ve Chamberlain sakatlık riskleri nedeniyle eleştirilmişti. Siyah-Beyazlılar'da stoper bölgesinde görev alan Daniel Amartey sezon başından bu yana sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırdı. 28 yaşındaki Ganalı yıldız, kariyeri boyunca sakatlığı nedeniyle 110 karşılaşmada forma giyemedi.

Beşiktaş'ta son olarak Eric Bailly sakatlandı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fildişili stoper Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Son olarak M.United'ta forma giyen yıldız futbolcu, sakatlık nedeniyle tam 150 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Kartal'ın bir başka yıldızı Chamberlain ise bu sezon sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 225 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'ta sakatlık riski fazla olan ve Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların transfer edilmesi taraftarlar tarafından büyük eleştirilere neden oluyor.