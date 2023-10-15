SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Bailly'nin sakatlığı sonrası transfer politikası yeniden tartışma konusu oldu

Bu sezon 3 maça çıkamayan Siyah-Beyazlılar'da stoper bölgesinde görev alan Daniel Amartey, kariyerinde tam 110 maç kaçırdı. Chamberlain ise sakatlığı nedeniyle 225 maçta oynamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Beşiktaş’ta Bailly’nin sakatlığı sonrası transfer politikası yeniden tartışma konusu oldu

Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda transfer edilen oyunculardan Daniel Amartey, Eric Bailly ve Chamberlain sakatlık riskleri nedeniyle eleştirilmişti. Siyah-Beyazlılar'da stoper bölgesinde görev alan Daniel Amartey sezon başından bu yana sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırdı. 28 yaşındaki Ganalı yıldız, kariyeri boyunca sakatlığı nedeniyle 110 karşılaşmada forma giyemedi.

Beşiktaş'ta son olarak Eric Bailly sakatlandı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fildişili stoper Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Son olarak M.United'ta forma giyen yıldız futbolcu, sakatlık nedeniyle tam 150 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Kartal'ın bir başka yıldızı Chamberlain ise bu sezon sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 225 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'ta sakatlık riski fazla olan ve Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların transfer edilmesi taraftarlar tarafından büyük eleştirilere neden oluyor.

ABOUBAKAR'DAN BİR İLK
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, bu sezon 16 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. Kamerun kampından 18 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen Aboubakar, Galatasaray ile 21 Ekim'de oynanacak derbide de Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kamerunlu forvetin daha önce Sarı- Kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 derbi de Dolmabahçe'de oynanmıştı.



KARTAL'DA GEDSON MÜJDESİ
G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanı asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcular ısınma koşuları, pas antrenmanı ve dar alanda taktik çalışma yaptı. Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes takımla çalışmalara başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA