Başı büyük belada: Nicolo Zaniolo için ’bahis çetesi’ iddiası!

Yasa dışı bahis iddiaları sebebiyle soruşturma başlatılan Nicolo Zaniolo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ansa Haber Ajansı'nda çıkan haberde; 24 yaşındaki futbolcunun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü. Haberde; Zaniolo'nun İtalya'da 401/98 sayını yasanın 4. maddesini ihlal etmekle suçlandığı iddia edildi. Sadece yasadışı bahis sitelerini kullanmak değil, aynı zamanda bu uygulamayı organize etmek ve yaymakta aktif rol oynadığı yazıldı.





SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil edilebileceği bilgisi verildi. Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sonrası İtalya'nın Euro 2024 elemeleri öncesi hazırlık kampından İngiltere'ye dönen eski Zaniolo ise suçlamaları tamamen reddetti. Zaniolo bazı çevrimdışı sitelerden sadece blackjack oynadığını ve futbola bulaşmadığını ifade ediyor.