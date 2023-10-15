A Milli takımımız Konya’da Letonya ile kritik bir sınava çıkacak

İSTİKRARLI BİR MİLLİ TAKIM İSTİYORUZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'ya güven duyduklarını ifade etti. "Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Daha önce ismi geçen hocalar gelseydi nasıl bir farklılık olacaktı?" diyen Büyükekşi, istikrarlı bir milli takım hedeflediklerinin de altını çizdi. TFF Başkanı, "Hırvatistan galibiyetinin tesadüf olmamasını istiyoruz. Her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalıyız. Dünya Kupası'na katılmayalı 21 yıl yoldu. Hepsine katılabilen, belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz" diye konuştu.

MERİH DÖNÜYOR YUSUF ŞÜPHELİ Letonya ile oynayacağı maça odaklanan A Milli Futbol Takımımız, mücadele öncesinde zafer planını yaptı. Teknik ekip, oyuncularla rakiple ilgili detaylı analizlerini paylaştı. Bu maç öncesi, galibiyet sözü veren Ay-Yıldızlı ekibimizde kart cezası sona eren savunma oyuncusu Merih Demiral, şans verilmesi halinde oynayabilecek. Sakatlığı süren ve durumu şüpheli olan Yusuf Sarı'nın görev alması beklenmiyor. Öte yandan A Milli Takım kadrosunda bulunan genç kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Doğan, A Milli Takımın Konya'daki kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.





LETONYA İLE 10.RANDEVU

Milli Takımımız, Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Ay- Yıldızlılarımız, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan 3'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı, ve 1'ini de kaybetti. Rakibimizle Türkiye'de oynadığımız 3 maç beraberlikle bitti. İki ülke arasındaki ilk maç 1924'te oynanırken, maçta kazanan 3-1 ile Türkiye olmuştu.



FARKLI BİR STRATEJİMİZ VAR

Türkiye Milli Takımı kariyerine Hırvatistan galibiyetiyle başlayan Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Hırvatistan galibiyetinin öz güven açısından değerli olduğunu anlatan İtalyan çalıştırıcı, "Rakibimiz genç bir takım. Fiziğe dayalı bir maç olacak. Farklı bir maç olacak. Ama bizim de stratejilerimiz var. Tüm odağımız maçı kazanmak üzerine olacak. Çok sabırlı olacağız ve topu çevirdiğimizde hızlı çevireceğiz. Çok sabırlı oynamamız gerekiyor. Kendi evimizde önemli bir maçımız var. Biz kendi oyun planlarımızı işleyeceğiz" dedi. Sacha Boey'u milli takıma isteyip istemediği sorusuna ise Montella, "Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız" şeklinde yanıt verdi.



EURO 2024'E GİDECEĞİZ

Letonya maçı öncesi konuşan Barış Alper Yılmaz, "Gol atmak güzel ama takım oyunu daha önemli. Letonya karşısında kazanmak istiyoruz. Milletimiz bize güvensin. EURO 2024'e katılacağız. Büyük hedeflerimiz var" ifadesini kullandı.



MONTELLA'NIN İKİNCİ SINAVI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına Letonya karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan maçıyla çıkmış ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.