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TFF'den kulüplere hakem önerisi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplere, "TFF olarak, MHK ve hakem atamalarını tamamen Kulüpler Birliği'ne devredelim" önerisinde bulundu. Kulüp Birliği, TFF Başkanı Büyükekşi'den gelen bu öneriye sıcak bakmadı.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 17:32 Güncelleme 14 Ekim 2023, 17:32
TFF’den kulüplere hakem önerisi!
Süper Lig'de yeni sezonda da hakem tartışmaları devam ederken, TFF'den kulüplere flaş bir öneri geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TFF olarak, MHK ve hakem atamalarını tamamen Kulüpler Birliği'ne devredelim" önerisinde bulundu.

Kulüpler Birliği ise Mehmet Büyükekşi'den gelen bu öneriye sıcak bakmadı.

"HAKEM KOÇU GELİYOR"

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, sohbet toplantısında yaptığı açıklamada hakemler konusunda yeni bir projeleri olduğunu açıkladı.

Büyükekşi, "Bir projemiz var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak." sözlerini sarf etti.


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