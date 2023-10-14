Pogba için yolun sonu mu? Futbola veda kararı gelebilir!

Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya atıldı.TuttoSport'ta yer alan habere göre; Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın 4 yıla kadar futboldan men edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.30 yaşındaki oyuncunun bu cezayı alması kesinleşirse Pogba'nın kariyerinin de sona erme tehlikesi olduğu iddia edildi.Juventus, her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de Pogba'nın maaşında kesinti yapılacağına yönelik bir mektup gönderdi.Paul Pogba'ya büyük bir ihtimalle İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek. Pogba'nın Juventus'ta 2026 yazına kadar devam edecek olan kontratı yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon euro değerindeydi.2016 yılında Juventus'ta İngiliz devi Manchester United'da 105 milyon Euro gibi uçuk bir bedelle transfer olan Pogba, burada beklentilerin altında kalmıştı.6 yıl boyunca Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız daha sonra tekrar 2022 yılında bedelsiz bir şekilde Juvenuts'a geri döndü.Juventus ile toplamda 190 maça çıkan Pogba, 34 gol ve 41 asist yaptı.