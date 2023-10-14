Fenerbahçe’de Becao’dan İsmail Kartal sözleri!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao NTV'ye konuştu. Gürkan Ak'ın sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli takımın yakaladığı galibiyet serisini değerlendirdi ve "16 maçta 16 galibiyetle başladık. Bize göre bu fazlasıyla iyi bir istatistik. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çalışarak çok daha iyisini de ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Becao, Fenerbahçe'deki tek hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:"Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek, bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz."Rodrigo Becao başarı için iletişim ve özverinin önemini vurgulayarak "Kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek iletişiminiz, saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim... Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor. Bizim takım olarak iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.İsmail Kartal'la olan ilişkisine de değinen Brezilyalı futbolcu, 62 yaşındaki teknik adamla çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi ve "Güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde. Kendi adıma onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.Becao, Fenerbahçe taraftarının daha önce gördüklerinden çok farklı olduğunu da sözlerine ekledi.