Barış Alper Yılmaz: ’’Lideriz ve mutluyuz’’

A Milli Takım oyuncularımızdan Barış Alper Yılmaz, Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde oynayacağımız Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.Barış Alper,dedi.Genç oyuncu,ifadelerini kullandı.Hırvatistan'a gol anını anlatan Barış Alper,değerlendirmesinde bulundu.Hakkında çıkan Milan kulübüyle transfer iddialarıyla da konuşan golcü oyuncu,şeklinde konuştu.Barış Alper Yılmaz, basın toplantısındasözlerini sarf etti.Milli futbolcu sözlerine,diye devam etti.diyen başarılı futbolcu,dedi.İdol olarak gördüğü biri olup olmadığı sorulan Barış Alper Yılmaz,cevabını verdi.Başarılı futbolcu son olarak,değerlendirmesinde bulundu.