Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı! Tecrübeli hoca tüm hızıyla hazır: "Yeni gelmedim, geri geldim"

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.
Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ANLAMLI MESAJ
Avcı, sosyal medya hesabından "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." paylaşımı yaptı.
Dün Trabzon'a ayak basan tecrübeli teknik adam, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz.
Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Burada çok güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.