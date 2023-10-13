Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı! Tecrübeli hoca tüm hızıyla hazır: "Yeni gelmedim, geri geldim"

Dün Trabzon'a ayak basan tecrübeli teknik adam, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz.

Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Burada çok güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.