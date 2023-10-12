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Millilere müjde! Letonya sahasında Ermenistan'ı yendi

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın grubunda sürpriz bir sonuç çıktı. Son sıradaki Letonya, gruptan çıkmayı hedefleyen Ermenistan'ı 2-0 yıktı. Bu sonuç da Hırvatistan maçı öncesi Ay-Yıldızlılar'a yaradı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 20:57 Güncelleme 12 Ekim 2023, 20:57
Millilere müjde! Letonya sahasında Ermenistan’ı yendi

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da bulunduğu D Grubu'nda yer alan Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Grupta tek puansız takım olan Letonya, gruptan çıkma hedefinde olan ve 3. sırada yer alan Ermenistan'ı 10 kişiyle devirmeyi başardı.

52. dakikada Marcis Oss çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca Letonya 10 kişi kaldı. Bu dakikanın ardından Ermenistan baskısının artması bekleniyordu. Baskı artsa da aranılan gol gelmedi. Hatta ev sahibi ekip 1 kişi eksik oynadığı maçta 2. golü buldu. 68'de Daniels Balodis sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Ermenistan 7 puanda kaldı. Letonya ise 3 puana yükseldi. A Milli Takımımız, 1 maçı eksik Hırvatistan'la 10 puanda zirvede yer alıyor.


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