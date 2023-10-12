Elazığ deplasmanda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Sivas 4 Eylül sahasında 23 Elazığ FK'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan deplasman ekibi bir üst tura adını yazdırdı. 23 Elazığ FK'ya galibiyeti getiren golleri Murat Kayalı ve İlhan Aslanoğlu (2) kaydetti. Sivas 4 Eylül'ün tek golünü Halilcan Doğan (K.K) attı.
Sivas 4 Eylül ile 23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kozlarını paylaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Can Furuncu düdük çaldı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip üst tura yükselmeyi başardı. 23 Elazığ FK'ya turu getiren golleri 25. dakikada Murat Kayalı ve 63 ile 79. dakikalarda İlhan Aslanoğlu attı. Sivas 4 Eylül'ün tek golünü 19. dakikada Halilcan Doğan (K.K) attı.