Elazığ deplasmanda turladı!

Sivas 4 Eylül ile 23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kozlarını paylaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Can Furuncu düdük çaldı.Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip üst tura yükselmeyi başardı. 23 Elazığ FK'ya turu getiren golleri 25. dakikada Murat Kayalı ve 63 ile 79. dakikalarda İlhan Aslanoğlu attı. Sivas 4 Eylül'ün tek golünü 19. dakikada Halilcan Doğan (K.K) attı.