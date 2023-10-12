Beşiktaş’ta seçim belirsizliği! Ahmet Nur Çebi kesin karara varamadı: Adaylar arasında Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı’nın da adı geçiyor

Lugano maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayıran ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Beşiktaş'ta seçim tarihi henüz netleşmedi. Resmi siteden, 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan ilan edilen seçimle ilgili kulüpten yeni bir açıklama geldi.