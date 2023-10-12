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Beşiktaş'ta seçim belirsizliği! Ahmet Nur Çebi kesin karara varamadı: Adaylar arasında Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı'nın da adı geçiyor

Aralık başında seçim yapılacağını duyuran Beşiktaş, söz konusu seçimin erteleneceği iddialarını yalanladı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için net bir tarih verilmezken, Ahmet Nur Çebi de adaylık için henüz kesin karara varamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Beşiktaş’ta seçim belirsizliği! Ahmet Nur Çebi kesin karara varamadı: Adaylar arasında Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı’nın da adı geçiyor

Lugano maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayıran ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Beşiktaş'ta seçim tarihi henüz netleşmedi. Resmi siteden, 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan ilan edilen seçimle ilgili kulüpten yeni bir açıklama geldi.

SEÇİMDE ERTELEME YOK
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'un yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda çalışma ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

ÇEBİ KARAR AŞAMASINDA
Ailesinin seçime girmesini istemediği şu anki başkan Çebi'nin gönlü yeni listeyle seçime girmekten yana.

Çebi'nin, kesin kararını verdikten sonra bunu basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Ayrıca başkan adaylığı için Hasan Arat, Tevfik Yamantürk, Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı'nın da adı geçiyor.

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