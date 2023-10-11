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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Ferdi Kadıoğlu, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Avrupa devi, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansını sürdüren milli yıldız için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 16:39 Güncelleme 11 Ekim 2023, 16:39
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanma başarısı göstererek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder olmak üzere tam 15 isimle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Enner Valencia ve Attila Szalai dahil olmak üzere birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki yıldız, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Genç futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte Avrupa devlerinin dikkatini çeken isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olmuştu.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Sarı-lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık zor görünüyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu da geçtiğimiz günlerde oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı."

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

"Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali verdi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

NAPOLI GÖZÜNÜ KARARTTI

İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Min-Jae Kim'i transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli, bu sefer gözünü karattı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

REKOR TEKLİF YOLDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eljif'e 16,2, Kim'e 18 milyon Euro bonservis ödeyen İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenebahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif!


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