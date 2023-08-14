Fenerbahçe’de Fred ve Cengiz imzayı attı: Ünder için 15 milyon Euro, Fred için 9 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadroya kattığını duyurdu. 30 yaşındaki orta saha 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedelini 4 sene içerisinde 8 eşit taksitte ödeneceği açıklandı.
Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadroya kattığını duyurdu. 30 yaşındaki orta saha 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedelini 4 sene içerisinde 8 eşit taksitte ödeneceği açıklandı.
Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum" dedi. Sarı-Lacivertliler, ardından Cengiz Ünder'i de KAP'a bildirdi. Sarı Kanarya 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 15 milyon Euro'yu 4 sene içerisinde ödeyeceğini duyurdu. Milli futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme yapıldığı aktarıldı. Cengiz, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gurur verici. İrfan Can ve Dzeko ile konuştum. Bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.