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Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz imzayı attı: Ünder için 15 milyon Euro, Fred için 9 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Fred ile 4 +1 yıllık sözleşme yaptı. Manchester United’a 9 milyon 744 bin Euro ödenecek. Cengiz Ünder içinse Marsilya’ya 15 milyon Euro verilecek. 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 senelik kontrata imza atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Fenerbahçe’de Fred ve Cengiz imzayı attı: Ünder için 15 milyon Euro, Fred için 9 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadroya kattığını duyurdu. 30 yaşındaki orta saha 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedelini 4 sene içerisinde 8 eşit taksitte ödeneceği açıklandı.

Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum" dedi. Sarı-Lacivertliler, ardından Cengiz Ünder'i de KAP'a bildirdi. Sarı Kanarya 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 15 milyon Euro'yu 4 sene içerisinde ödeyeceğini duyurdu. Milli futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme yapıldığı aktarıldı. Cengiz, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gurur verici. İrfan Can ve Dzeko ile konuştum. Bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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