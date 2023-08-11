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Süper Lig'in açılış maçında 3 puan Trabzonspor'un! Şehit Eren Bülbül unutulmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 8. dakikada Denswil kaydetti. Öte yandan Trabzonsporlu futbolcular sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 20:03 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 23:31
Süper Lig’in açılış maçında 3 puan Trabzonspor’un! Şehit Eren Bülbül unutulmadı

Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u 8. dakikada Denswil'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.

78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi


KARŞILAŞMADAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor'un, sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin bulunulmasının ardından, Doğan tarafından Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK UNUTULMADI
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.


Fotoğrafta: Trabzonspor Ertuğrul Doğan ve şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül

Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.

"YORGUN MERMİ"YE KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI
Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maç öncesi stadyumdaki dev ekranlardan, 2 yıl önce tatil için geldiği dedesinin Yeşilbük Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde omuriliğine yorgun mermi saplanması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'nın videosu yayımlandı ve silahla ateş edilmemesi konusunda çağrı yapıldı.

MAXİ GOMEZ'İN YERİNE UMUT BOZOK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u tercih etti.

Bordo-mavililerin ilk 11'inde yeni transferler Benkovic ve Kourbelis forma şansı bulurken yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Tonio Teklic yer aldı.

Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde küçük boşluklar bulunurken, az sayıda Bitexen Antalyaspor taraftarı da takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.







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