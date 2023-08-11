Süper Lig’in açılış maçında 3 puan Trabzonspor’un! Şehit Eren Bülbül unutulmadı

ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK UNUTULMADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.





Fotoğrafta: Trabzonspor Ertuğrul Doğan ve şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül

Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.