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Son dakika: Fenerbahçe Fred'i renklerine bağladı! Resmi açıklama geldi... 'Fred Çakmaktaş' göndermesi

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Fred'i renklerine bağladı. Sarı Lacivertli ekip yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu. Öte yandan transferin 'Fred Çakmaktaş' çizgi karakteriyle özdeşleşen "Yabba Dabba Doo" sözleri ile duyurması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 21:35 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 23:05
Son dakika: Fenerbahçe Fred’i renklerine bağladı! Resmi açıklama geldi... ’Fred Çakmaktaş’ göndermesi

Fenerbahçe, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Fred'i renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir." denildi.



'FRED ÇAKMAKTAŞ' GÖNDERMESİ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden Fred transferini 'Fred Çakmaktaş' çizgi karakteriyle özdeşleşen "Yabba Dabba Doo" sözleri ile duyurması dikkat çekti.



CENGİZ ÜNDER DE TAMAM
Öte yandan Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile de anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Cengiz'le 4 senelik sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertli ekip Marsilya'ya 15 milyon civarında bir bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 2.5 milyon euro maaş ödenecek.



Milli futbolcunun 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Fransız ekibinde 46 maça çıktı. Yıldız oyuncu, 5 gol, 6 asist kaydetti.


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