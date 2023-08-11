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Son dakika: Fenerbahçe Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiriyor! Anlaşma tamam

Son dakika haberi... Fenerbahçe Cengiz Ünder’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu ve kulübü Marsilya ile anlaşma sağlandı. İşte sözleşme detayları...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 19:48 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 20:21
Son dakika: Fenerbahçe Cengiz Ünder’i İstanbul’a getiriyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertliler kaleci, orta saha ve kanat bölgeleri için mesai harcarken Cengiz Ünder'in transferinde anlaşma sağladı.

ANLAŞMA DETAYLARI
Fenerbahçe, Cengiz'le 4 senelik sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertli ekip Marsilya'ya 15 milyon civarında bir bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 2.5 milyon euro maaş ödenecek.

Milli futbolcunun 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.




26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Fransız ekibinde 46 maça çıktı. Yıldız oyuncu, 5 gol, 6 asist kaydetti.

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