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Beşiktaş anlaşmaya vardığı İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi! Chamberlain'in sağlık raporu bekleniyor

35 kez İngiltere Milli Takım forması giyen oyuncu Chamberlain İstanbul’a geldi. İngiliz yıldız, çok geniş kapsamlı sağlık kontrollerinden geçecek. Sorun olmazsa imzalayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Beşiktaş anlaşmaya vardığı İngiliz yıldızı İstanbul’a getirdi! Chamberlain’in sağlık raporu bekleniyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-Beyazlılar serbest durumdaki Chamberlain için bonservis bedeli ödemeyecek. Beşiktaş kulüp yetkilileri tarafından karşılanan İngiliz futbolcuya basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Daha önce Southampton ve Arsenal formaları giyen İngiliz oyuncu, son 6 sezonda Liverpool'da oynadı. Liverpool ile 146 maça çıkan 29 yaşındaki Chamberlain, 18 gol attı, 15 asist yaptı.

Chamberlain 35 maçta görev yaptığı İngiltere Milli Takımı'nda 7 gol attı. Chamberlain merkez orta saha dışında orta sahanın solunda ve sağında görev yapabiliyor. Yaşadığı ağır sakatlıklar sonrasında piyasa değeri 7 milyon Euro olan Chamberlain'in kariyerinde zirve yaptığı 2018 yılındaki piyasa değeri 410 milyon Euro civarındaydı.

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