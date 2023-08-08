Sümeyye Boyacı: Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan şampiyonada milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı. Şampiyonanın sona ermesinin ardından milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Sümeyye Boyacı'yı İstanbul Havalimanı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli karşıladı.İngiltere'de düzenlenen dünya şampiyonasından 3'üncü olarak döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Boyacı artık hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. Bunun için sıkı çalışmaya devam edeceğini ifade eden Boyacı, "Bu yıl gerçekten çok zor bir yıldı. Buna rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak yılın en iyi derecesini yüzdüm. Bu derece bana 3'üncülük getirdi. Mevcut sahip olduğum dereceyi de geliştirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Manchester'de olimpiyat A barajını geçtim, artık yolculuğumuz ve hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Bu yolda bana her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, kulüp başkanımız Oğuzhan Özen ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ederim" dedi.Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Mehmet Bayrak da başarının tesadüfle değil sistemli bir çalışma sonucu geldiğini belirtti. Bayrak, "Bu yılın son yarışından dünya 3'üncüsü olarak döndük. Bundan sonraki hedefimiz Sümeyye'nin kendi rekoru olan 41.41'lik dereceyi geçerek olimpik oyunlarından madalya ile dönmektir. Dünyada Sümeyye'nin klasmanında çok önemli sporcular var. Paralimpik Oyunları'nda büyük bir mücadele olacak. Biz çekinmiyoruz ve istediğimiz başarıya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Sümeyye Boyacı'yı telefonda kutlayarak, "Sümeyye seninle gurur duyuyoruz. Çalışkanlığın ve azminle örnek olmaya devam ediyorsun. Başarılarına yeni başarılar eklemenle hepimizi bir kez daha mutlu ettin. Her zaman seninleyiz. Kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.