Trabzonspor defansa takviye yapacak! Fırtına’da hareketli saatler sürüyor: Nuraly Alip’e kanca takıldı

Trabzonspor'da stoper bölgesindeki Fernandez ve Benkovic'in üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası teknik direktör Nenad Bjelica bu bölgeye bir takviye daha istedi.

Bjelica'nın talebi üzerine harekete geçen yönetim Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip'i gündemine aldı. Bordo-Mavili yönetimde yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bu bölge için TFF'nin Türki cumhuriyetlerden bir oyuncuya ekstra kontenjan tanıması üzerineFırtına'nın Zenit forması giyen Kazak oyuncu Nuraly Alip'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapan Trabzonspor yönetimi milli oyuncu için şartların oluşması durumunda transfer teklifi yapacak. Geçen sezon 13 maçta görev yapan genç oyuncu takıman skor katkısında bulunamadı. Nuraly Alip'in Rus kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. (Yunus Emre SEL)