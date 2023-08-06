Suudi Arabistan kulüpleri resmen harekete geçti! Zaniolo’ya 25 milyon Euro’luk dev teklif

Eksik bölgelerini takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya aldığı İtalyan yıldız için Suudi Arabistan kulüpleri resmen harekete geçti.

ZANIOLO DA "EVET" DİYEBİLİR

Alınan bilgilere göre iki Suudi kulübü Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Yönetimin bu rakamı, Zaniolo'nun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro seviyesine çekmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İtalyan futbolcunun da yüksek maaş teklifiyle ikna edilebileceği belirtiliyor.