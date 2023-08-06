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Orginho için pusuda! Jorginho Fener'i isterse Arsenal ile masaya oturulacak

1. sınıf orta saha peşinde olan Fenerbahçe’nin fırsat ayağına geldi. Arsenal’in kadroda düşünmediği Brezilya asıllı İtalyan ön libero Jorginho ve menajeri ile görüşme yapıldı. Olumlu dönüş olursa Arsenal ile masaya oturulacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Orginho için pusuda! Jorginho Fener’i isterse Arsenal ile masaya oturulacak

Son olarak Mert Müldür'le 4 ve Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrilmişti. Milan'dan Rade Krunic ile ilgilenen Sarı -Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilya asıllı İtalyan ön libero Jorginho'nun takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmayların hem oyuncu hem de menajeri ile grüşme yaptığı bildirildi. Eğer oyuncu Fenerbahçe'de oynamak isterse Arsenal ile masaya oturulma kararı alındı.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 31 yaşındaki İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Jorginho'nun Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu durum bonservis aşağıya çekebilir.

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