Orginho için pusuda! Jorginho Fener’i isterse Arsenal ile masaya oturulacak

Son olarak Mert Müldür'le 4 ve Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrilmişti. Milan'dan Rade Krunic ile ilgilenen Sarı -Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilya asıllı İtalyan ön libero Jorginho'nun takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmayların hem oyuncu hem de menajeri ile grüşme yaptığı bildirildi. Eğer oyuncu Fenerbahçe'de oynamak isterse Arsenal ile masaya oturulma kararı alındı.