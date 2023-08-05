Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya transfer yarışı! 5 milyon Euro beklentisi olan Tete hangi takıma gidecek?

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, kanat forvet pozisyonu için de takviye yapmayı planlıyor.

Birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satılması halinde bu bölge için düşünülen isim belli oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, menajeri bir süredir İstanbul'da olan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete'yi listesine aldığı öğrenildi. 5 milyon Euro civarında yıllık maaş beklentisi olan futbolcuyu Fenerbahçe de bir süredir kadrosuna katmak için uğraş veriyor.

Aslan, Zaniolo'nun satışı sonrasında Tete için atak yapmayı düşünüyor. Tatilini Bodrum'da geçiren Sambacı, geçen sezon kiralık oynadığı Leicester City'de 13 maçta 1 gol kaydetti.

Shakhtar, Lyon ve Gremio formalarını da terleten Tete'nin toplamda kariyerinde 152 karşılaşmada 40 gol, 25 de asisti bulunuyor.