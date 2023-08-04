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Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe'nin işini bozdu

Türk futbolunda nefes kesen transfer hamleleri devam ediyor! Galatasaray, transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor. Arjantinli yıldızı kadrosuna dahil etmek için yoğun bir çaba harcayan Galatasaray, Bologna'nın fiyat yükseltmesiyle de karşılaştı. Ancak aslanlar bu mücadeleyi bırakacak gibi görünmüyor ve transferde hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 12:45 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 13:56
Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Galatasaray'ın araya girmesi, İtalyan ekibi Bologna'nın keyfini yerine getirdi. Başlangıçta Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez'i satma konusunda olumlu bir yaklaşım sergileyen kulüp, Galatasaray'ın transfer girişimiyle birlikte fiyatı yükseltti.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Bu hamle, oyuncunun değerini artırmak ve daha avantajlı bir konum elde etmek amacıyla yapıldı.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Bologna, Dominguez'in ilgisini çeken kulüpler arasında rekabeti fırsata çevirerek transfer piyasasında güçlü bir konum elde etmeye çalışıyor.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Nicolas Dominguez'in geleceği hâlâ belirsizlik içinde olsa da, Galatasaray'ın transfer piyasasında aktif bir şekilde yer alması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Fenerbahçe, Dominguez ile ilgili görüşmelerin olumlu bir seyirde olduğunu ve anlaşmanın yakın olduğunu dile getiriyor.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Transferin, Fenerbahçe'nin orta saha bölgesini güçlendireceği ve Dominguez'in tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Arjantinli orta saha oyuncusu Dominguez, harika bir sezon geçirdi ve asist ortalaması en çok yükselen oyuncu oldu.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Pas vermede oldukça yetenekli olduğu biliniyor.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Geçen sezon Bologna ile 109 maçta görev yapan Dominguez, son üç yılda 5 gol kaydetti.

Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu


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