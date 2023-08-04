Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Nicolas Dominguez'in geleceği hâlâ belirsizlik içinde olsa da, Galatasaray'ın transfer piyasasında aktif bir şekilde yer alması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.

Fenerbahçe, Dominguez ile ilgili görüşmelerin olumlu bir seyirde olduğunu ve anlaşmanın yakın olduğunu dile getiriyor.

Transferin, Fenerbahçe'nin orta saha bölgesini güçlendireceği ve Dominguez'in tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Arjantinli orta saha oyuncusu Dominguez, harika bir sezon geçirdi ve asist ortalaması en çok yükselen oyuncu oldu.