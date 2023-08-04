Zaha, Mert Müldür, Ndombele sonrası yeni çalım atağı! Galatasaray Fenerbahçe’nin işini bozdu

Galatasaray'ın araya girmesi, İtalyan ekibi Bologna'nın keyfini yerine getirdi. Başlangıçta Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez'i satma konusunda olumlu bir yaklaşım sergileyen kulüp, Galatasaray'ın transfer girişimiyle birlikte fiyatı yükseltti.
Galatasaray'ın araya girmesi, İtalyan ekibi Bologna'nın keyfini yerine getirdi. Başlangıçta Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez'i satma konusunda olumlu bir yaklaşım sergileyen kulüp, Galatasaray'ın transfer girişimiyle birlikte fiyatı yükseltti.
Bu hamle, oyuncunun değerini artırmak ve daha avantajlı bir konum elde etmek amacıyla yapıldı.
Bologna, Dominguez'in ilgisini çeken kulüpler arasında rekabeti fırsata çevirerek transfer piyasasında güçlü bir konum elde etmeye çalışıyor.
Nicolas Dominguez'in geleceği hâlâ belirsizlik içinde olsa da, Galatasaray'ın transfer piyasasında aktif bir şekilde yer alması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.
Fenerbahçe, Dominguez ile ilgili görüşmelerin olumlu bir seyirde olduğunu ve anlaşmanın yakın olduğunu dile getiriyor.
Transferin, Fenerbahçe'nin orta saha bölgesini güçlendireceği ve Dominguez'in tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.
Arjantinli orta saha oyuncusu Dominguez, harika bir sezon geçirdi ve asist ortalaması en çok yükselen oyuncu oldu.
Pas vermede oldukça yetenekli olduğu biliniyor.