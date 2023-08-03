Trabzonspor’un ‘İnadıyla Şampiyon’ belgeselinin gösterimi ertelendi

TRABZONPOR'UN ŞAMPİYONLUK VE BAŞARI TARİHİ
Hazırlıkları 2 yıl süren filmde, Trabzonspor'un kuruluş öyküsü ve tarihçesi, bordo mavili takımın son şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, kulübün kurucularından Nizamettin Algan, futbolcuların sevinç ve hüzün gözyaşları, şampiyonluk kutlamaları, takımın son şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşmaları, taraftar öyküleri, Hami Mandıralı'nın anlatımıyla Trabzonspor'un 1996 yılında Fenerbahçe'ye kaptırdığı şampiyonluğun hikayesiyle Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen ile eski kalecisi Rüştü Rençber detayları, eski futbolcu Tolga Zengin röportajı, efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu ve Necati Özçağlayan'ın anıları, eski futbolculardan Hüseyin Tok, Güngör Şahinkaya ve Serdar Bali'nin de anlatıkları yer alıyor.