Düğmeye basıldı! Fenerbahçe yerinde durmuyor! 2002’li süper jet isim...

Fenerbahçe'den transfer döneminin sürpriz girişimi! Unai Emery yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın genç kanat oyuncusu Jaden Philogene-Bidace için harekete geçti. The Athletic'e göre, bu genç yetenekle ilgilenen Avrupa'dan dört kulüp arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
'SÜPER JET'İNİ BULDU
İngiliz gazetesi The Athletic, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışma yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Teknik direktör Unai Emery'nin de bizzat ilgilendiği oyuncu, Villains'ın hazırlık döneminde oynadığı üç maçta da forma şansı buldu ve dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Jaden Philogene-Bidace, 39 maçta gösterdiği performansla önemli bir çıkış yakaladı. 5 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımına önemli bir destek sağlayan genç yetenek, Villa'nın Fulham'ı 2-0 yendiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı.