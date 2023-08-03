Düğmeye basıldı! Fenerbahçe yerinde durmuyor! 2002’li süper jet isim...

FENERBAHÇE KARARLI The Athletic, oyuncunun performansı ve yeteneği nedeniyle Avrupa'dan toplamda dört kulübün daha transfer girişiminde bulunduğunu duyurdu. Ancak Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı bir teklifin reddedilmesinin ardından, Stoke City'nin de oyuncuyu kiralamak istemesi, Unai Emery'yi zorlu bir karar aşamasına soktu. Kulüp yönetimi, teknik direktör Emery'den bir an önce kararını açıklamasını talep ediyor.

Jaden Philogene-Bidace'nin yetenekleriyle dikkat çektiği ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında transfer yarışına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı. Fenerbahçe'nin bu genç yıldızı kadrosuna katıp katamayacağı, Unai Emery'nin tercihine bağlı olacak gibi görünüyor.