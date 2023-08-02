TFF ve RTÜK’ten yeni sezon öncesi işbirliği

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN RTÜK'E ZİYARET
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün RTÜK'ü ziyaret etti. Ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini ifade ettiği belirtilirken, TFF heyetinin ise spor programlarındaki haksız eleştirilere ve amacını aşan yanlış yorumlara vurgu yaptığı ifade edildi. Ayrıca ziyarette TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkat çekti.
Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında haksız eleştirilerin, amacını aşan yanlış yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğini vurguladı. Spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Büyükekşi, toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.
Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e A Millî Takım forması takdim etti.