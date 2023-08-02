Şampiyonluğu kafaya koyan ve yeni transferlerle gücüne güç katan Fenerbahçe, takviyelere devam ediyor... Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon toplam 9 dış transfere imza attırdı.

Kanarya, iki oyuncuyu daha bitirme aşamasına getirdi. Uzun süredir Lyon'dan Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmaya çalışan Fenerbahçe, Fransız ekibi ile prensipte anlaştı. Sarı-Lacivertliler'in oyuncuya da teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldıza birçok teklif geldiği ve karar verme aşamasında olduğu bildirildi.