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Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde rakibi belli oldu: Haydi Aslan bitir bu işi!

Galatasaray, Devler Ligi’nde ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Zalgiris ile rövanş maçına çıkıyor. Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpia Ljubljana oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Galatasaray’ın Zalgiris’i elemesi halinde rakibi belli oldu: Haydi Aslan bitir bu işi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Sarı-Kırmızılılar Zalgiris ile oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle sonuçla ayrıldı.

Galatasaray'ın tur atlaması için Zalgiris maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. 90 dakika berabere biterse karşılaşma uzatmalara sahne olacak. Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti.

Sarı-Kırmızılılar, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

TURU GEÇERSE RAKİP LJUBLJANA
Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpia Ljubljana oldu. Sloven ekibi dün Ludogorets Razgrad'ı 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup etti.

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