Galatasaray’ın Zalgiris’i elemesi halinde rakibi belli oldu: Haydi Aslan bitir bu işi!

Galatasaray 'ın tur atlaması için Zalgiris maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. 90 dakika berabere biterse karşılaşma uzatmalara sahne olacak. Galatasaray, Avrupa 'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti.

Sarı-Kırmızılılar, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.