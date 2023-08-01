Pereyra seferberliği! Kartal’da tangocu yıldızın eşini ikna turları devam ediyor

Bu görüşmede tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki oyun planı ve Pereyra ile ilgili görüşlerini belirtti. Udinese ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu şu an boşta. 6 milyon Euro piyasa değeri olan Roberto Pereyra, kariyerinde 429 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandırırken, 53 de asiste imza attı.

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