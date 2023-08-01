Pereyra seferberliği! Kartal’da tangocu yıldızın eşini ikna turları devam ediyor

Beşiktaş'ta Roberto Pereyra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun menajeri bugün İstanbul'da Siyah-Beyazlı yönetim ile bir araya gelecek.
Beşiktaş'ta Roberto Pereyra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun menajeri bugün İstanbul'da Siyah-Beyazlı yönetim ile bir araya gelecek.
Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon euro önerdiği Pereyra'nın Siyah-Beyazlılar'a sıcak baktığı kaydedilirken, eşinin ise Türkiye'de yaşamak istemediği gelen haberler arasında. Beşiktaş Yönetimi, Pereyra'nın eşinin fikrini değiştirmesi için arayışlara başladı. Siyah-Beyazlılar, eski oyuncusu Jose Sosa'yı devreye soktu.
Sosa ile eşinin Pereyra ve eşiyle birlikte bir görüşme gerçekleştireceği ve İstanbul'u anlatacağı öğrenildi. Bu görüşmeden sonra tecrübeli oyuncunun ikna olması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile birebir görüşme yaptığı belirtildi.
Bu görüşmede tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki oyun planı ve Pereyra ile ilgili görüşlerini belirtti. Udinese ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu şu an boşta. 6 milyon Euro piyasa değeri olan Roberto Pereyra, kariyerinde 429 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandırırken, 53 de asiste imza attı.