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Galatasaray Kerem Demirbay transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gün içerisinde Günay Güvenç transferini duyurmuştu. Aslan, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kerem, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 22:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 22:02
Galatasaray Kerem Demirbay transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılılar gün içerisinde Günay Güvenç transferini duyurmuştu. Aslan, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kerem, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.


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