Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı’nda dev heyecan! 14 farklı ülkeden sporcu mücadele edecek

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Muğla'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlıyor.
Deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı 'Halikarnas 100. Yıl Kupası' 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Dev organizasyon, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak ödül töreni ile de tamamlanacak.
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