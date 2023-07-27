Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı’nda dev heyecan! 14 farklı ülkeden sporcu mücadele edecek

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği 'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Muğla 'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlıyor. Deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu , "14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı 'Halikarnas 100. Yıl Kupası' 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak 'ta sona erecek. Dev organizasyon, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak ödül töreni ile de tamamlanacak.



Tırana maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Güneş, "Konferans Ligi'nde başarılı olmak için adım adım gideceğiz" dedi. Ceyhun Kazancı'nın istifası için, "Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Keşke gitmeseydi. Üzüldüm. Kendisine katkıları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Ante Rebic'in transferinin bu maça yetişmediğini anlatan Güneş, "Rebic, yetişseydi Tirana maçında oynardı" diye konuştu. Kartal'ın hocası, "Hücumda üç pozisyonda da kullanabileceğimiz oyuncu alacağız. Vargas, Chamberlain ve Pereyra gündemde var" açıklamasını yaptı. Ayrıca Güneş, Romain Saiss için "Hakaretine cevabım yok. Kendisi gitmek istedi" dedi.

KAZANCI DÖNEMİ SONA ERDİ