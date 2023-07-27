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Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı’nda dev heyecan! 14 farklı ülkeden sporcu mücadele edecek

Yatlar, Muğla’da başlayan Halikarnas 100. Yıl Kupası için kıyasıya bir mücadele veriyor. Yoğun katılımın olduğu dev organizasyon, 30 Temmuz’daki törenle son bulacak.İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı’nda dev heyecan! 14 farklı ülkeden sporcu mücadele edecek

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Muğla'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı 'Halikarnas 100. Yıl Kupası' 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Dev organizasyon, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak ödül töreni ile de tamamlanacak.

VARGAS CHAMBERLAİN VE PEREYRA LİSTEMİZDE


Tırana maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Güneş, "Konferans Ligi'nde başarılı olmak için adım adım gideceğiz" dedi. Ceyhun Kazancı'nın istifası için, "Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Keşke gitmeseydi. Üzüldüm. Kendisine katkıları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Ante Rebic'in transferinin bu maça yetişmediğini anlatan Güneş, "Rebic, yetişseydi Tirana maçında oynardı" diye konuştu. Kartal'ın hocası, "Hücumda üç pozisyonda da kullanabileceğimiz oyuncu alacağız. Vargas, Chamberlain ve Pereyra gündemde var" açıklamasını yaptı. Ayrıca Güneş, Romain Saiss için "Hakaretine cevabım yok. Kendisi gitmek istedi" dedi.

KAZANCI DÖNEMİ SONA ERDİ


Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın istifası kabul edildi. Kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

GERSON RESMEN SİVASSPOR'DA


Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, Dinamo Kiev'den Portekizli sol kanat oyuncusu Gerson Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı. Öte yandan Yiğido, 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık kontrat imzaladı.

BERTUĞ'DAN 3 YILLIK İMZA


Hatayspor'un 21 yaşındaki hücum oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı. Geride bıraktığımız sezon 29 maçta oynayan Yıldırım, 6 gol ve 3 asist kaydetti.

KARTAL KONFERANS SINAVINDA


Beşiktaş ile Arnavutluk ekibi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda bugün karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak maçı Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş için avantajlı bir skor arayan Kara Kartal'da Cenk, Ghezzal, Amartey, Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan forma giyemeyecek.

ADANA DEMIRSPOR AVRUPA'DA İLK PEŞİNDE
Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Rumen ekibi Cluj'a konuk olacak. Constantin Radulescu Stadı'ndaki maç 20.30'da başlayacak ve mücadele TV 8,5 kanalından yayınlanacak. Temsilcimiz, bu maçla birlikte ilk kez Avrupa kupalarında boy göstermiş olacak. Zorlu maçın rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak. Adana Demir, tur atlarsa Osijek- ZET eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

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