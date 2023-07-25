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Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte detaylar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius’a konuk olacak. Mücadele 19.00’da start alacak. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Galatasaray’ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte detaylar

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray bugün Devler Ligi arenasında ilk maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı takım bugün Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'la karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Galatasaray'da yeni transferler Halil ve Angelino maç kadrosuna alınırken, sakatlığı bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve UEFA listesine bildirilmeyen yeni transfer Cedric Bakambu ise kadroda yer almadı. Sarı- Kırmızılılar bugünkü karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadeleye avantajlı bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'da yeni transfer Angelino'nun maça 11'de başlaması beklenirken Teknik Direktör Okan Buruk'un forvet mevkisinde de formayı Barış Alper Yılmaz'a vermesi öngörülüyor.

HEDEFİMİZ YENİDEN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU



Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dün katıldığı bir programda Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Timur, "Hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. Mauro Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İCARDI'NİN MENAJERİ İSTANBUL'DA


Zaha transferiyle taraftarlarını coşturan Galatasaray şimdi de Mauro Icardi'yi bekliyor. Arjantinli yıldızı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. Havalimanında çektiği görüntüyü paylaşan Icardi'nin temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı. 30 yaşındaki Mauro Icardi'nin bu hafta İstanbul'a gelip kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

NANTES YUNUS'U İSTİYOR


Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Nantes, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün için resmi teklifte bulundu. Fransız ekibi, 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı takıma 5,5 milyon Euro+ 1 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 6,5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Galatasaray'ın Yunus için 9 milyon Euro'luk talebi bulunuyor. Takımda kalırsa fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Yunus'un ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM


Galatasay'ın Teknik Direktörü Okan Buruk Zalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk,"Zalgiris sahasında iyi oynayan bir takım. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm" açıklamasını yaptı.

FENER'E DİŞİNE GÖRE RAKİP



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Kura çekiminin ardından Sarı-Lacivertliler, Zimbru'yu elemesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Konferans Ligi'nde Beşiktaş ta Tirana'yı elerse 3. eleme turunda Zeljeznicar- Neftçi Bakü galibiyle karşılaşacak. Geçen sezonun flaş ekibi Adana Demirspor da Cluj'u geçmesi durumunda Osijek ya da ZTE'nin rakibi olacak.

BU SEZON BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, 9 yıldır şampiyonluk elde edememeleri hakkında konuştu. Yıldız oyuncu, "Bu, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için olmaması gereken bir durum. Bu sezon şampiyon olmamız gerekiyor. Bunu başaracağız" diye konuştu. Edin Dzeko gibi bir yıldızın takımda olmasının kendisini etkilediğini de belirten Sırp futbolcu, "Umarım Dzeko'yu bu sezon gol kralı yapabilirim" dedi.

RASHİCA MİSİLLEMESİ



Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden biri yaşanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attırdığı imzalar ses getirmeye devam edecek. Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'nın Cimbom'un yeniden anlaşmaya çalıştığı Milot Rashica için resmen devreye girdiği ortaya çıktı.

NORWİCH İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Norwich City ekibine 6 milyon Euro bonservis teklif ettiği Rashica için pazarlıklara başladı. Norwich ekibi, 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 9 milyon Euro bedel talep ediyor. Transferi sonuçlandırarak Cimbom'a misilleme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli yetkililerin, bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 5 golün yanı sıra 6 da asist katkısı yaptı. Kosova Milli Takımı'nın formasını 48 kez sırtına geçiren Rashica, 8 gol üretti. Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev yapabilen futbolcunun Norwich ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Werder Bremen, Vitesse ve Vushtrria gibi takımlarda oynayan Milot Rashica'nın geleceğinin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

SZALAİ'DEN 12 MİLYON EURO
Fenerbahçe Macar stoperi Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin Euro karşılığında Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu duyurdu.

ZAHA İÇİN TEPKİ VAR



Fenerbahçe taraftarları, uzun bir süredir kulübün gündeminde yer alan Wilfried Zaha'nın ezeli rakipleri Galatasaray'a transfer olmasının ardından yönetime tepki gösterdi. Bilindiği üzere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Zaha ve eşini mesaj yağmuruna tutmuş ve yıldız oyuncunun eşi önceki gün açıklama yaparak, "İlginize teşekkür ederiz. Ama lütfen artık mesaj atmayın" demişti.

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