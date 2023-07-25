

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Nantes, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün için resmi teklifte bulundu. Fransız ekibi, 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı takıma 5,5 milyon Euro+ 1 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 6,5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Galatasaray'ın Yunus için 9 milyon Euro'luk talebi bulunuyor. Takımda kalırsa fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Yunus'un ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM



Galatasay'ın Teknik Direktörü Okan Buruk Zalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk,"Zalgiris sahasında iyi oynayan bir takım. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm" açıklamasını yaptı. FENER'E DİŞİNE GÖRE RAKİP





UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Kura çekiminin ardından Sarı-Lacivertliler, Zimbru'yu elemesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Konferans Ligi'nde Beşiktaş ta Tirana'yı elerse 3. eleme turunda Zeljeznicar- Neftçi Bakü galibiyle karşılaşacak. Geçen sezonun flaş ekibi Adana Demirspor da Cluj'u geçmesi durumunda Osijek ya da ZTE'nin rakibi olacak. BU SEZON BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, 9 yıldır şampiyonluk elde edememeleri hakkında konuştu. Yıldız oyuncu, "Bu, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için olmaması gereken bir durum. Bu sezon şampiyon olmamız gerekiyor. Bunu başaracağız" diye konuştu. Edin Dzeko gibi bir yıldızın takımda olmasının kendisini etkilediğini de belirten Sırp futbolcu, "Umarım Dzeko'yu bu sezon gol kralı yapabilirim" dedi. RASHİCA MİSİLLEMESİ





Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden biri yaşanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attırdığı imzalar ses getirmeye devam edecek. Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'nın Cimbom'un yeniden anlaşmaya çalıştığı Milot Rashica için resmen devreye girdiği ortaya çıktı. NORWİCH İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Norwich City ekibine 6 milyon Euro bonservis teklif ettiği Rashica için pazarlıklara başladı. Norwich ekibi, 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 9 milyon Euro bedel talep ediyor. Transferi sonuçlandırarak Cimbom'a misilleme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli yetkililerin, bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi. GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 5 golün yanı sıra 6 da asist katkısı yaptı. Kosova Milli Takımı'nın formasını 48 kez sırtına geçiren Rashica, 8 gol üretti. Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev yapabilen futbolcunun Norwich ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Werder Bremen, Vitesse ve Vushtrria gibi takımlarda oynayan Milot Rashica'nın geleceğinin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. SZALAİ'DEN 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe Macar stoperi Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin Euro karşılığında Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu duyurdu. ZAHA İÇİN TEPKİ VAR





Fenerbahçe taraftarları, uzun bir süredir kulübün gündeminde yer alan Wilfried Zaha'nın ezeli rakipleri Galatasaray'a transfer olmasının ardından yönetime tepki gösterdi. Bilindiği üzere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Zaha ve eşini mesaj yağmuruna tutmuş ve yıldız oyuncunun eşi önceki gün açıklama yaparak, "İlginize teşekkür ederiz. Ama lütfen artık mesaj atmayın" demişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN