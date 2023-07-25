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Onur Koçhan Spor Haberleri

Fenerbahçeliler Zaha şokunu atlatamadan bir bomba daha! Galatasaray Dominik Livakovic için harekete geçti

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve Icardi transferlerini gerçekleştirerek taraftarına adeta bayram yaşattı. Cimbom, Zaha transferi ile ezeli rakibi Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım attı. Aslan’ın yeni hamlesi ezeli rakibi Fenerbahçe’nin taraftarını yine çok üzecek. Bu kapsamda Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin günlerdir transferi için uğraş verdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 12:04 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 12:55
Fenerbahçeliler Zaha şokunu atlatamadan bir bomba daha! Galatasaray Dominik Livakovic için harekete geçti

Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı. İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini Sassuolo'dan alan Sarı-Kırmızılılar sonrasında hamlelerine devam etti.

Galatasaray, bir dönem sessizliğe bürünse de sonrasında transferlerini peş peşe açıkladı. Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'in sol kanat oyuncusu Angelino'yu alarak kadrosunu daha da güçlendirdi.



İLK GOLÜ HALİL İLE ATTI
Sarı-Kırmızılılar transfer sezonunda ilk çalımını Fenerbahçe'ye atmadı. Galatasaray, Zaha transferinden önce eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kaparak rakibine önemli bir 'Gol' attı. Galatasaray Yönetimi'nin bu transferden sonra durmaya niyeti yoktu. Cimbom, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Icardi'nin transferi açıklandı. Taraftar iyice keyiflendi.



GALATASARAY TARAFTARI KEYİFLİ
Ama hiçbir transfer Zaha transferi kadar Galatasaray taraftarını keyiflendirmedi. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Fildişili golcü Zaha'yı ansızın İstanbul'a indirerek rakibine büyük darbe indirdi. Galatasaray transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede de bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımında 'ZAHAHAHA' ifadeleri ile birlikte 'Ali Cabbar' şarkısının melodisi yer aldı.



LIVAKOVIC İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Transferde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'Gol' atan Galatasaray yine çok ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Galatasaray, yine Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraş verdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.

MUSLERA'NIN 1 YILI KALDI
Galatasaray bu transferi gerçekleştirerek Fenerbahçe'ye ikinci darbeyi indirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu yüzden de Galatasaray Yönetimi kadrosunu yıldız bir kaleciyle takviye etmek istiyor. Galatasaray, Livakovic'i transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor.



GALATASARAY'IN ÖNÜNDE İKİ FORMÜL VAR
Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için önünde iki formül bulunuyor… Galatasaray, Livakovic'i transfer edip oyuncuyu 1 yıllığına Dinamo Zagreb'e kiralamayı planlıyor. Ya da anlaşma bir sonraki sezondan itibaren geçerli olacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Muslera'nın sözleşmesini sonlandırmasını bekleyecek.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Livakovic, kariyerinde 393 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci için Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

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