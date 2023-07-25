Fenerbahçeliler Zaha şokunu atlatamadan bir bomba daha! Galatasaray Dominik Livakovic için harekete geçti





LIVAKOVIC İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Transferde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'Gol' atan Galatasaray yine çok ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Galatasaray, yine Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraş verdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.

MUSLERA'NIN 1 YILI KALDI

Galatasaray bu transferi gerçekleştirerek Fenerbahçe'ye ikinci darbeyi indirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu yüzden de Galatasaray Yönetimi kadrosunu yıldız bir kaleciyle takviye etmek istiyor. Galatasaray, Livakovic'i transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor.