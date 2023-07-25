Fenerbahçeliler Zaha şokunu atlatamadan bir bomba daha! Galatasaray Dominik Livakovic için harekete geçti

LIVAKOVIC İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Transferde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'Gol' atan Galatasaray yine çok ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Galatasaray, yine Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraş verdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.
MUSLERA'NIN 1 YILI KALDI
Galatasaray bu transferi gerçekleştirerek Fenerbahçe'ye ikinci darbeyi indirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu yüzden de Galatasaray Yönetimi kadrosunu yıldız bir kaleciyle takviye etmek istiyor. Galatasaray, Livakovic'i transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor.
GALATASARAY'IN ÖNÜNDE İKİ FORMÜL VAR
Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için önünde iki formül bulunuyor… Galatasaray, Livakovic'i transfer edip oyuncuyu 1 yıllığına Dinamo Zagreb'e kiralamayı planlıyor. Ya da anlaşma bir sonraki sezondan itibaren geçerli olacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Muslera'nın sözleşmesini sonlandırmasını bekleyecek.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Livakovic, kariyerinde 393 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci için Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.