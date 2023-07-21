Beşiktaş - Strasbourg MAÇ İZLE! BJK - Strasbourg maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri..

BEŞIKTAŞ-AUGSBURG MAÇI YARIDA KALDI

Sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Avusturya'daki Kufstein Arena'da Augsburg ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durdu. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirirken, ikinci yarı başında da meşaleler yandı. Tribünlere yapılan uyarıların ardından duran oyun tekrar devam etti. Ancak 78. dakikadan itibaren sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle oyuna devam edilemedi ve 79´uncu dakikada hakem maçı bitirdi. 90 dakikası tamamlanamayan maçta Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un golü ise 59'da Irvin Cardona'dan geldi.