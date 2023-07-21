Beşiktaş - Strasbourg MAÇ İZLE! BJK - Strasbourg maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri..

Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 11'ler belli oldu mu, canlı nasıl izlenir şeklindeki sorular sıkça araştırılır oldu. Yeni sezona Almanya kampında hazırlanan Beşiktaş, Fransız rakibi Strasbourg ile bugün karşı karşıya gelecek. İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Temmuz Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Maç S Sport'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ - STRASBOURG İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
Strasbourg: Sels, Guilbert, Perrin, Nyamsi, Sylla, Senaya, Demiguet, Bellegarde, Diarra, Sahi-dion, Mothiba.
SON ANTRENMAN TEK EKSIKLE YAPILDI
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, dün basına açık yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından çift kale maç yapan SiyahBeyazlı futbolcular, basına açık son bölümde ise orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmadı.