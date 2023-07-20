Beşiktaş transfer konusunda hareketli günler yaşıyor: Siyah-beyaz forma giyen Saiss’e Al- Sadd'dan dudak uçuklatan teklif!

Beşıktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor... 26 yaşındaki Lyanco'yu 4 yıllığına kadrosuna katan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero Jean Onana ve Leicester City'den ayrılan Ganalı Daniel Amartey ile de anlaşma sağladı.
Onana ile prensipte anlaşan Beşiktaş'ın ilk etapta 6 milyon Euro isteyen Fransız Kulübü'nü de 4.2 milyon Euro karşılığında ikna ettiği belirtildi. Jean Onana'nın da sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kara Kartal'ın daha önce 2+1 yıllık kontrat konusunda el sıkıştığı 28 yaşındaki Daniel Amartey'in de kısa süre içerisinde takıma katılacağı öğrenildi.
SIRADA PEREYRA VE OKEREKE VAR
Transferde şimdiki hedefler ise Arjantinli 10 numara Roberto Pereyra ve Cremonese'nin Njieryalı golcüsü David Okereke... Pereyra'nın kararını bekleyen yönetimin Okereke ile de 1.3 milyon Euro yıllık ücret karşılığında anlaştığı, kulübününü de ikna etmke üzere olduğu belirtildi.
Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren 33 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss'i transfer etmek isteyen Katar ekibi Al-Sadd'ın yıldız stoper için ısrarı sürüyor. Siyah-Beyazlılar'a ilk olarak 2 milyon Euro'luk bir teklif yapan Körfez ekibinin bu önerisi reddedilmişti. Bu transferi noktalamak isteyen Al-Sadd, Saiss için fiyat yükseltti. Teklifini 2,5 milyon Euro+ bonuslar şeklinde revize eden Katar ekibinin Beşiktaş'tan haber beklediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Romain Saiss'i 3 milyon Euro'dan az bir rakama bırakmak istemediği ifade ediliyor.