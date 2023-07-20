Beşiktaş transfer konusunda hareketli günler yaşıyor: Siyah-beyaz forma giyen Saiss’e Al- Sadd'dan dudak uçuklatan teklif!

SIRADA PEREYRA VE OKEREKE VAR

Transferde şimdiki hedefler ise Arjantinli 10 numara Roberto Pereyra ve Cremonese'nin Njieryalı golcüsü David Okereke... Pereyra'nın kararını bekleyen yönetimin Okereke ile de 1.3 milyon Euro yıllık ücret karşılığında anlaştığı, kulübününü de ikna etmke üzere olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren 33 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss'i transfer etmek isteyen Katar ekibi Al-Sadd'ın yıldız stoper için ısrarı sürüyor. Siyah-Beyazlılar'a ilk olarak 2 milyon Euro'luk bir teklif yapan Körfez ekibinin bu önerisi reddedilmişti. Bu transferi noktalamak isteyen Al-Sadd, Saiss için fiyat yükseltti. Teklifini 2,5 milyon Euro+ bonuslar şeklinde revize eden Katar ekibinin Beşiktaş'tan haber beklediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Romain Saiss'i 3 milyon Euro'dan az bir rakama bırakmak istemediği ifade ediliyor.

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