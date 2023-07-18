Türkiye'den UEFA'ya Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başvurusu! Final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları önerildi

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.