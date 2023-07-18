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    • 18.07.2023 18:24
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    • 18.07.2023 18:26
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    Türkiye'den UEFA'ya Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başvurusu! Final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları önerildi

    TFF, 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti. Bilindiği üzere Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış, Manchester City ve Inter arasındaki dev mücadeleye öncülük etmişti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den UEFA’ya ’final’ başvurusu!

    UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.



    BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE STATLARI ÖNERİLDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.

    UEFA İcra Kurulu, toplam 8 final maçının düzenleneceği statları 2024'ün mayıs ayında belirleyecek.



    2026 ve 2027'deki UEFA kulüp organizasyonlarının final maçlarını düzenlemeye aday olan federasyonlar şöyle:


    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Macaristan: Puskas Arena

    İtalya: San Siro Stadı


    UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Almanya: Gelsenkirchen, Münih veya Stuttgart'taki statlardan biri

    Norveç: Ullevaal Stadı

    İskoçya: Hampden Park




        UEFA AVRUPA LİGİ

        Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig veya Stuttgart'taki statlardan biri

        Romanya: Ulusal Stat

        İskoçya: Hampden Park

        Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri



        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

        Almanya: Leipzig Stadı

        İsrail: Teddy Stadı

        Norveç: Ullevaal Stadı

        İskoçya: Hampden Park

        İsviçre: Cenevre Stadı

        Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Türkiye'den UEFA'ya Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başvurusu! Final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları önerildi
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