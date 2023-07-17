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    • Spor
    • 17.07.2023 16:29
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    • 17.07.2023 16:29
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    Uğurcan Çakır’dan genç oyunculara destek

    Trabzonspor’un 27 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular için maddi destek sağladı.

    takvim.com.tr
    Uğurcan Çakır’dan genç oyunculara destek
    Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da 3 günlük verilen arada takım kaptanı Uğurcan Çakır, A takıma çıkan genç isimlere destek verdi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma verdiği arada yoğun tempodan çıkan genç oyuncuların dinlenebilmeleri ve tatillerini rahat geçirmeleri için yardımda bulunan Çakır, oyuncularla sürekli ilgilenirken, malzeme ihtiyaçlarını da karşılıyor.
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    Haberler Spor Uğurcan Çakır’dan genç oyunculara destek
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