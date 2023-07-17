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    • Spor
    • 17.07.2023 11:54
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    • 17.07.2023 11:54
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    ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Paredes teklifleri!

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, orta saha mevkisine bir takviye yapacak. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile transfer alanında da rakip olan Kanarya, bu alanda yeni bir çalım daha atmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

    Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Kanarya, Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile da anlaşmaya vardı.
    ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

    GÖZLER ORTA SAHA TRANSFERİNDE

    Yeni sezonda tartışmasız bir kadro ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, orta sahaya da bir yıldız takviyesi yapmak için düğmeye basarken, Sarı-Lacivertliler son transfer hamlesinde yine Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
    ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

    PAREDES GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

    Futbol kariyerine Fransız devi Paris Saint Germain'de devam eden ve yeni sezonda Ligue 1 ekibiyle yola devam etmeyecek olan Leandro Paredes, bilindiği üzere Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
        ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

        ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

        Geride bıraktığımız günlerde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli yıldızla görüştüklerini ve birçok teklif alan tecrübeli futbolcunun karar verme aşamasında olduğunu dile getirmişti.
        ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

        TADIC SONRASI YENİ GOL HAZIRLIĞI

        Son olarak ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a Dusan Tadic transferinde gol atan Fenerbahçe, bu kez Leandro Paredes için kesenin ağzını açtı. Arjantinli orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'dan daha iyi bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

        ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

        FENERBAHÇE PAREDES'TE BİR ADIM ÖNDE

        Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği Leandro Paredes için Galatasaray yetkilileri, futbolcuya 3 milyon Euro teklif etmişti. Ancak; Fenerbahçe'nin ise bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro önerdiği ve Paredes yarışında bir adım öne geçtiği öğrenildi.
            ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

            PAREDES'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

            29 yaşındaki Leandro Paredes'in kulübü PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla son bulacak. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Tangocu'nun kısa bir süre içinde kararını vermesi bekleniyor.
            ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

            JUVENTUS'TA KİRALIK OYNAMIŞTI

            Geçen sezonu İtalyan devi Juventus'ta kiralık geçiren Paredes, Siyah-Beyazlı forma ile 35 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist katkısı verdi.
            ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

            PAREDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

            Futbol kariyerine Boca Juniors altyapısında başlayan Paredes, 2010-2015 arasında Arjantin ekibinde 28 maçta 5 gol üretti. Daha sonra sırasıyla Chievo ve Roma'ya kiralandı.
                ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

                ZENIT SONRASI YÜKSELİŞ

                Roma'nın bonservisini aldığı Paredes, 2015-2017 arasında 27 maçta 3 gol attı ve Empoli'ye kiralandı. 2017-2019 arasında kariyerinde yeni bir sayfa açtığı Zenit ile 43 maça çıkan yıldız orta saha oyuncusu, Rus ekibinde ise 43 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
                ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

                PSG GÜNLERİ...

                2019 yılı Paredes'in kariyer basamaklarını tırmandığı yıllardan biriydi. Leandro Paredes, Paris Saint Germain'in teklifiyle Fransa Ligi'nin yolunu tuttu. PSG'de toplamda 117 maçta oynayan Paredes 3 gol, 10 da asist katkısı verdi.
                ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

                PAREDES'İN KARİYERİNDE KAÇ GOLÜ VAR?

                Profesyonel futbol kariyerinde toplam 334 karşılaşmaya çıkan Leandro Paredes, 25 gol üretirken 30 kez de asist kaydetti. Yıldız isim, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 54 kez sahaya çıktı ve 5 gol üretti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için rekabet ettiği Leandro Paredes'in adı yakın zamanda İtalyan ekibi Lazio ile de anılmıştı.
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                Haberler Spor ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Paredes teklifleri!
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