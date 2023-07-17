ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Kanarya, Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile da anlaşmaya vardı.
GÖZLER ORTA SAHA TRANSFERİNDE
Yeni sezonda tartışmasız bir kadro ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, orta sahaya da bir yıldız takviyesi yapmak için düğmeye basarken, Sarı-Lacivertliler son transfer hamlesinde yine Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
PAREDES GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Futbol kariyerine Fransız devi Paris Saint Germain'de devam eden ve yeni sezonda Ligue 1 ekibiyle yola devam etmeyecek olan Leandro Paredes, bilindiği üzere Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.