ÖZEL | İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Paredes teklifleri!

GÖZLER ORTA SAHA TRANSFERİNDE

Yeni sezonda tartışmasız bir kadro ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, orta sahaya da bir yıldız takviyesi yapmak için düğmeye basarken, Sarı-Lacivertliler son transfer hamlesinde yine Galatasaray ile karşı karşıya geldi.