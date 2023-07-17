Kerem Pazarlığı: G.Saray, Leverkusen'in inadını kırıp transferi tamamlamak istiyor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de kariyerine devam eden Kerem Demirbay'ın transferini bitirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Cimbom'un amacı Leverkusen'in inadını kırıp, istediği maliyete uygun şekilde sonuca ulaşmak.

3.5 MİLYON EURO

Leverkusen ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Almanlar bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açmış, sonrasında ise 3.5 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. Demirbay ise bireysel şartlarda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Oyuncunun istediği rakamla Aslan'ın teklifi arasındaki farkın kapandığı, Cimbom'un artık Leverkusen'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Demirbay'ın kulübünden transfer için kolaylık talep ettiği öğrenildi.