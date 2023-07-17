Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kerem Pazarlığı: G.Saray, Leverkusen'in inadını kırıp transferi tamamlamak istiyor!

    G.Saray, Kerem Demirbay transferi için Leverkusen ile temaslarını sıklaştırdı. Aslan, 3.5 milyon Euro bonservis talep eden Leverkusen’in inadını kırmaya çalışıyor.

    Kerem pazarlığı

    Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de kariyerine devam eden Kerem Demirbay'ın transferini bitirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Cimbom'un amacı Leverkusen'in inadını kırıp, istediği maliyete uygun şekilde sonuca ulaşmak.

    3.5 MİLYON EURO
    Leverkusen ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Almanlar bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açmış, sonrasında ise 3.5 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. Demirbay ise bireysel şartlarda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Oyuncunun istediği rakamla Aslan'ın teklifi arasındaki farkın kapandığı, Cimbom'un artık Leverkusen'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Demirbay'ın kulübünden transfer için kolaylık talep ettiği öğrenildi.

    YERLİ STATÜSÜNDE...
    Geçen sezon Leverkusen'de 36 maçta 5 gol, 3 asist üreten Kerem Demirbay, toplam kariyerinde 394 maçta 66 gol, 77 asist kaydetti. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen A Takım olarak Almanya'yı seçen Kerem, sadece 2 maça çıkmıştı. Demirbay, Galatasaray'a transfer olması halinde yeni sezonda TFF'nin mavi kart uygulaması sayesinde yerli oyuncu statüsünde olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hatay Belen’de orman yangını!
    Haberler Spor Kerem Pazarlığı: G.Saray, Leverkusen'in inadını kırıp transferi tamamlamak istiyor!
        loading
        SON DAKİKA