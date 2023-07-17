Galatasaray'ın yeni transferi Angelino: Takımın önemli bir parçası olmak istiyorum

İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı kulübün yayın organı olan Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte kupalar kaldırmak istediğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, transferinde kulüplerin anlaşmasının uzun sürdüğünü aktararak, "Ben zaten baştan itibaren istekliydim. Erden Bey'e ve kulübe çok teşekkür ediyorum. Erden Bey bu işin bir an önce hallolması için çok mücadele etti. Sahada onları en iyi şekilde temsil ederek karşılığını vereceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Adaptasyon sürecine dair değerlendirmede bulunan İspanyol oyuncu, "Daha önce inanılmaz oyuncularla çalıştım. Bana çok destek oldular. Bu tarz şeyler çabuk adapte olmanızı sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Adaptasyonun kısa sürede olmasını istiyorum. Kendimi sahada göstererek tekrar şampiyon olmak bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"DERBİLERİ BİLİYORUM"

Süper Lig'de birçok tanıdığı oyuncu olduğunu ifade eden Angelino, şunları kaydetti:

"Oynamayı ve oynayabildiğim yerlerde olmayı seviyorum. Oynadığım her yer benim için farklı bir deneyimdi. Ailem için de burasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İzlediğim ve gördüğüm yıllarda burada çok iyi oyuncular oynuyordu. Bazıları benim arkadaşlarım. Onların anlattıklarından biliyorum. Hepsi Türkiye'de ne kadar büyük takımların olduğunu ve önemli bir lig olduğunu söyledi."

"BURADA ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera'nın ilk günden bu yana kendisiyle ilgilendiğini anlatan Angelino, "Burada çok iyi karşılandım. Kendi dilimi konuşan insanların olması önemli. Kaptan Muslera ilk günden beri beni kucakladı. Herkesle daha iyi iletişimin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Takımda çok kaliteli oyuncuların olduğunun altını çizen Angelino, "Tekrar şampiyon olmak bizim için önemli. Kupa kaldırmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa'da da olabildiğince ileriye gitmeye çalışmalıyız. Çünkü çok büyük oyuncularımız, yüksek bir takım kalitemiz var. Her gün mücadele edip en iyi şekilde oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynayacağı ilk iç saha maçını dört gözle beklediğini vurgulayan İspanyol oyuncu, "Stadyum ve oradaki atmosferle ilgili çok video izledim. Çılgınca bir atmosfer var. Oyuncu olarak oraya gidip bu renkleri temsil etmek inanılmaz bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bu anı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızı tanımak ve onlarla birlikte büyük başarılar imza atmak istiyorum. Hep beraber mücadele edelim ve sonunda kutlamalara katılalım" diyerek sözlerini tamamladı.