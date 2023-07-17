Fenerbahçe Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın transferini bitiriyor!

Fenerbahçe transferde vitesi bir an olsun düşürmüyor. Yaz transfer sezonu başladığından beri kadrosuna önemli isimleri katan Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace ile yollarını ayıran Fildişili yıldız sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için girişimlerini hızlandırdı.
30 yaşındaki yıldızla uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi'nden dün sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar dün İngiltere'de Zaha ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya yaptığı teklifi yükselttiği ve yanıt beklediği öğrenildi. Fildişili yıldız futbolcunun kararını 24 saat içinde açıklaması bekleniyor.
BU KEZ REDDEDEMEYECEK
Fenerbahçe'nin Zaha'nın reddedemeyeceği bir teklifte bulunduğu ve transferi bitirmek üzere olduğu da belirtildi. Crystal Palace dışında Cardiff City ve Manchester United gibi takımların formasını giyen Zaha, 305 karşılaşmada 68 gol atarken 43 asiste imza attı. İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği sol kanat oyuncusu Rossi, MLS takımlarıya görüşüyor.