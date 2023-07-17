Fenerbahçe Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın transferini bitiriyor!

Fenerbahçe transferde vitesi bir an olsun düşürmüyor. Yaz transfer sezonu başladığından beri kadrosuna önemli isimleri katan Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace ile yollarını ayıran Fildişili yıldız sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için girişimlerini hızlandırdı.

30 yaşındaki yıldızla uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi'nden dün sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar dün İngiltere'de Zaha ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya yaptığı teklifi yükselttiği ve yanıt beklediği öğrenildi. Fildişili yıldız futbolcunun kararını 24 saat içinde açıklaması bekleniyor.