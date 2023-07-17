F.Bahçe Sırp yıldız Dusan Tadic'i Beşiktaş'ın elinden aldı!

24 SAAT İÇİNDE 30 TEKLİF ALDI

Fener, Süper Lig tarihine geçecek bir transferi sonuçlandırarak ezeli rakibine 'Gol' atmış oldu. Hollanda medyasından De Telegraaf, Tadic'in transferi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gazeteye göre Ajax'tan ayrıldığından bu yana Dusan Tadic'in menajerine 6'sı Suudi Arabistan'dan olmak üzere toplam 30 teklif geldi. 24 saat içinde 30 kulüpten teklif alan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Hollanda Ligi'nde 295 maçta 119 gol ve 140 asist yaparak dikkatleri çekti. İki kanatta da oynayabilen ve 10 numara pozisyonunda da görev alan Tadic ile F.Bahçe 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.