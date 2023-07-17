F.Bahçe Sırp yıldız Dusan Tadic'i Beşiktaş'ın elinden aldı!

Fenerbahçe film sahnelerini aratmayan bir operasyonla Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic'i renklerine bağladı. Beşiktaş, günlerdir Sırp yıldızın transferi için uğraş veriyordu. Ancak Fenerbahçe araya girerek transferi sonlandırdı.
Önceki gün saat 14.00'te Beşiktaş ile görüşen tecrübeli oyuncuyu için Fenerbahçe saat 16.00'da devreye girdi. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde Tadic'i ikna etti. Sarı-Lacivertliler, gece saatlerinde Sırp yıldızı İstanbul'a getirdi.
24 SAAT İÇİNDE 30 TEKLİF ALDI
Fener, Süper Lig tarihine geçecek bir transferi sonuçlandırarak ezeli rakibine 'Gol' atmış oldu. Hollanda medyasından De Telegraaf, Tadic'in transferi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gazeteye göre Ajax'tan ayrıldığından bu yana Dusan Tadic'in menajerine 6'sı Suudi Arabistan'dan olmak üzere toplam 30 teklif geldi. 24 saat içinde 30 kulüpten teklif alan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Hollanda Ligi'nde 295 maçta 119 gol ve 140 asist yaparak dikkatleri çekti. İki kanatta da oynayabilen ve 10 numara pozisyonunda da görev alan Tadic ile F.Bahçe 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
8.4 MİLYON EURO KAZANACAK
Fenerbahçe Dusan Tadic için KAP bildirimini yaptı. Ajax'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tecrübeli hücumcuya yıllık 4 milyon 200 bin Euro net maaş ödeneceği açıklandı. Tadic için imza parası veya başarı bonusu konusunda ise açıklama yapılmadı. Dusan Tadic, alacağı ücret ile Fenerbahçe takımının en çok kazanan futbolcusu konumuna geçti.