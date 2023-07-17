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    Beşiktaş'a Pereyra şoku! Inter ve Milan suyu bulandırdı

    Beşiktaş’ın görüşmelerini sürdürdüğü Roberto Pereyra’ya Inter ve Milan da teklifte bulundu. İlk tercihinin İtalya’da kalmak olduğu iddia edilen Arjantinli yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yeni şok Pereyra

    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli 10 numara Roberto Pereyra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... 32 yaşındaki Tangocu'ya Inter ve Milan'ın da teklifte bulunduğu öğrenildi. İlk tercihi İtalya'da kalmak olduğu öne sürülen Pereyra'nın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

    İtalyan basınında çıkan bir haberde Pereira'nın Inter ve Milan'ın kendisi için yaptığı teklifleri yükseltmesini beklediği ifade edilirken, bunun gerçekleşmemesi durumunda oyuncunun yeni rotasının Türkiye olacağı idda edildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Udinese'den ayrıldıktan sonra serbest durumda bulunan yıldız futbolcu için devreye giren İtalyan devlerinden sonra transferde yeni bir şokla karşı karşıya kaldı. Pereyra konusunun bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

    SAISS'İN TALİPLERİ ARTIYOR
    Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime ileten Faslı stoper Romain Saiss'in talipleri her geçen gün artıyor. 33 yaşındaki futbolcu ile son olarak Lille'in ilgi lendiği öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberde Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Liille'nin Saiss'i gündemine aldığı ifade edildi. Saiss ile Lens, N. Forrest ve eski takımı Wolverhampton ilgileniyor.



    ÇİZME'DEN FLAŞ İDDİA
    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde Milan'ın kadroda düşünmediği Divock Origi ve Ante Rebic'i Beşiktaş'a göndermeyi kabul ettiği ancak 2 futbolcunun da Türkiye'ye gitmek istememesi yüzünden transferin iptal olduğu öne sürüldü. Milan'ın satış listesine koyduğu 2 futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar transferin döneminin başında Rebic'le ilgilenmiş fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.



    KANARYA'NIN YENİ LUGANO'SU
    Fenerbahçe'nin Udinese'den 9 milyon euroya transfer ettiği Becao, Sarı-Lacivertli transferlerin kalbini şimdiden fethetti. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, sertliği ve mücadelesiyle eski yıldızlardan Lugano'ya benzetildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Yeni Lugano'muzu bulduk" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görev süresi boyunca 16. stoper transferine imza attı. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde 7 stoper bulunuyor. Szalai, Henrique, Luan Peres, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'dan en az ikisiy- le yollar ayrılacak. Sza- lai ve Henrique git- meye en lakın isimler.



        GUSTAVO HENRIQUE İÇİN TEMAS VAR!
        Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun menajeri, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" diye konuştu. Sambacı geçen sezon 23 maçta süre buldu.

        9 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE
        Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde sona yaklaştı. Dinamo Zagreb ile yapılan pazarlıklar sonucunda 9 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Villarreal'i geride bırakarak transfer savaşını kazandı. Avrupa futbolunun en önemli kalecileri arasında gösterilen Livakovic'in bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Hırvat kaleci Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti. Hajduk Split'i, Martin Baturina'nın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagreb'de kaleci Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftarlara el salladı. Hırvat eldiven, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci özellikle 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi.



        DJOKOVİC'İN SALTANATINI ALCARAZ YIKTI
        Wimbledon tek erkekler finalinde tarih yazıldı. Londra'daki maçta dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic karşılaştı. İlk seti Djokovic 6-1'le kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti Alcaraz 7-6 aldı. Alcaraz üçüncü seti 6-1 kazanıp seride 2-1 öne geçti.

        Maçın ilk seti 34 dakikada, 3. set ise 1 saat sürdü. Djokovic, 4. seti 6-3 kazanıp 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı. Son seti 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi ise bu kez finalde kaybetti.



            TRANSFER REKABETİ ARTIRIR
            Celje maçında gol atan Umut Bozok, hazırlık maçının ardından konuştu. Bordo-Mavili golcü, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu sene Süper Lig'in de zorluk seviyesi arttı. Her geçen gün daha iyi olacağız. Geçen sene benim için zor geçmişti. Transferler yapılabilir. Başka bir forvet gelirse de bu takım içinde rekabeti artırır" diye konuştu.



            AYRILMAK İSTİYOR!
            Trabzonspor'da geçen sezonu sakat geçiren Dorukhan Toköz, Nenad Bjelica'nın gözüne giremedi. Milli futbolcunun da dün flaş bir kararla Hırvat teknik adamla görüştüğü ve ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Dorukhan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



            FIRTINA SONUNU GETİREMEDİ
            Trabzonspor, Slovenya'daki üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşılaştı. Maça iyi başlamasına rağmen tempoyu korumakta zorlanan Fırtına, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer 25. dakikada öne geçti. Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden vurduğu top kaleci Obradovic'in solundan ağlara gitti: 1-0. Sloven ekibi 37'de beraberliği sağladı. Uğurcan'ın pasında Larsen topu uzaklaştırmak isterken Bajde, aşırtma bir vuruşla golü attı: 1-1. Karadeniz ekibi 51'de Larsen'in yerden pasında ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un golüyle durumu 2-1 yaptı. 64'te ise Vuklisevic'in pasında Zec skoru belirledi: 2-2. Başka gol sesi çıkmayınca, Fırtına 3. hazırlık maçından da galibiyet çıkaramamış oldu.



                LAHTIMI WYDAD'A KİRALIK VERİLDİ
                Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi Wydad Athletic Kulübü'ne kiraladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak 100 bin Euro alınacağını, Lahtimi'nin yeni takımının maçların yüzde 75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceğini duyurdu. Bu durumda Wydad ekibi, Fırtına'ya 400 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Trabzonspor, bir sonraki satıştan da yüzde 17 pay alacak.



                TFF İHANET İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRSÜN
                Avusturya kampında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurma kararını eleştirdi. Özbek, "Bence bu kararın değerlendirilecek bir tarafı yok. 50 sene sonra, eski defterleri karıştırmaya başladılar. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca geçmişte Tahkim incelemiş ve karar vermiş. Geçmişte bu kararı alan TFF yetkilileri değil miydi? O zaman TFF ne işe yarıyor?" açıklamasını yaptı. Cimbom'un 1 numarası, TFF'nin ihanet içinde olduğunu da söylerken, "Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. TFF yetkilileri geçmişteki çalışmalara karşı nasıl ihanet içinde olduklarını kendileri görsün" dedi.

                Özbek yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları için hakkında, "Daha ne kadar transfer uçağı inecek bilmiyorum. Çalışmalarımız sürecek. Gereken takviyeleri yapacağız. İddialıyız. Bu sene de şampiyonluğun favorisi yine biziz" ifadelerini kullandı.



                ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLACAK
                Hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Beşiktaş ile görüşen Halil Dervişoğlu'nu transfer çalımı atarak 4 yıllığına renklerine bağladı. Futbolcunun kulübü Brendford'a 500 bin Euro ödeneceğini duyuran Cimbom, üçüncü kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren Dervişoğlu'na ise 2023-2024 sezonunda 20 milyon TL verileceğini paylaştı.

                Sonraki sezonlarda ise zamlı maaş alacak olan Dervişoğlu, Galatasaray forması giyeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, "Transferimde emeği geçen herkese, yönetime, Okan Buruk'a teşekkür ederim. Bu büyük camianın yeniden parçası olduğum için çok mutluyum. Bu sezon benim de katkımla çok güzel bir sezon olacak" açıklamasını yaptı.

                ZANIOLO'YA ALMAN KANCASI
                İtalyan basını, Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya Alman ekibi Leipzig'in talip olduğunu yazdı. Çizme'deki haberde, "Lois Openda'yı 40 milyon Euro karşılığında transfer eden Leipzig, Nicolo Zaniolo ile de ilgileniyor. Galatasaray, Zaniolo için 35 milyon Euro istiyor. Leipzig, transfer için ilk teması kurdu" ifadelerine yer verildi. Galatasaray yönetimi, İtalyan oyuncunun satışına cazip bir teklif yapılması halinde onay verilebileceğini, aksi halde Zaniolo'nun mutlu olduğunu duyurmuştu.


                ICARDI İLK MAÇA YETİŞEMEYECEK
                Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ailevi nedenlerden dolayı 26 Temmuz'da oynanacak Devler Ligi 2. ön eleme ilk maçına yetişemeyeceğini açıkladı. Buruk, Mertens'e teklif gelmediğini, Rashica için beklemede olduklarını belirtti.

                BURUK: MORUTAN KAMPTA ÖNE ÇIKTI
                Geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, performansıyla göz doldurdu. 1-1 biten Austria Wien maçında bir topu direkten dönen ve etkin bir görüntü çizen 24 yaşındaki Rumen, başarılı görüntüsünü 4-2 kazandıkları Csakvari TK maçında attığı golle de taçlandırdı. Teknik Direktör Okan Buruk, "Morutan, hazırlık kampının önemli oyuncularından biri oldu. Öne çıkan oyunculardan biri oldu. Özellikle hücumda kalitesini gösterdi. Bu sene daha öz güvenli" diyerek Morutan'ın kalacağı yönünde sinyal verdi

                BERK DEMİR DAÇKA'DA
                Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'dan ayrılan 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Berk, 2018-2021 yılları arasında da Daçka forması giymişti.

                KALICI OLMAK İSTİYORUZ
                Samsunspor'un yıldızı Douglas Tonque, "Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. İnşallah takıma en üst seviyede destek olup gollerimi atarak Samsunspor'a fayda sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

                ATLETİZMDE İKİ MADALYA
                Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerimiz İsmail Nezir altın, Berke Akçam gümüş madalya kazandı. 400 metre engelli kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular alarak göğsümü kabarttı.

                DUHAN AKSU PAŞA'DA
                Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme yapıldı. Kasımpaşalı Duhan geçen ezon İstanbulspor'da 30 maça çıktı.

                SZALAI'YE YOL GÖRÜNDÜ
                Atilla Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Szalai'nin tercihini Union Berlin takımından yana kullanması bekleniyor. Alman temsilicisi Fenerbahçe'ye son teklifini 14 milyon Euro olarak sunmuştu. Sarı-Lacivertliler transfer döneminde Becao ve Djiku hamleleriyle stoper bölgesini güçlendirdi. İki yıldız oyuncunun transferi sonrasında Szalai'nin transferine izin verildi. Macar stoperin transferinin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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