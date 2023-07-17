Beşiktaş'a Pereyra şoku! Inter ve Milan suyu bulandırdı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli 10 numara Roberto Pereyra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... 32 yaşındaki Tangocu'ya Inter ve Milan'ın da teklifte bulunduğu öğrenildi. İlk tercihi İtalya'da kalmak olduğu öne sürülen Pereyra'nın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.
İtalyan basınında çıkan bir haberde Pereira'nın Inter ve Milan'ın kendisi için yaptığı teklifleri yükseltmesini beklediği ifade edilirken, bunun gerçekleşmemesi durumunda oyuncunun yeni rotasının Türkiye olacağı idda edildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Udinese'den ayrıldıktan sonra serbest durumda bulunan yıldız futbolcu için devreye giren İtalyan devlerinden sonra transferde yeni bir şokla karşı karşıya kaldı. Pereyra konusunun bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
SAISS'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime ileten Faslı stoper Romain Saiss'in talipleri her geçen gün artıyor. 33 yaşındaki futbolcu ile son olarak Lille'in ilgi lendiği öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberde Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Liille'nin Saiss'i gündemine aldığı ifade edildi. Saiss ile Lens, N. Forrest ve eski takımı Wolverhampton ilgileniyor.
ÇİZME'DEN FLAŞ İDDİA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde Milan'ın kadroda düşünmediği Divock Origi ve Ante Rebic'i Beşiktaş'a göndermeyi kabul ettiği ancak 2 futbolcunun da Türkiye'ye gitmek istememesi yüzünden transferin iptal olduğu öne sürüldü. Milan'ın satış listesine koyduğu 2 futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar transferin döneminin başında Rebic'le ilgilenmiş fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
KANARYA'NIN YENİ LUGANO'SU
Fenerbahçe'nin Udinese'den 9 milyon euroya transfer ettiği Becao, Sarı-Lacivertli transferlerin kalbini şimdiden fethetti. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, sertliği ve mücadelesiyle eski yıldızlardan Lugano'ya benzetildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Yeni Lugano'muzu bulduk" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görev süresi boyunca 16. stoper transferine imza attı. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde 7 stoper bulunuyor. Szalai, Henrique, Luan Peres, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'dan en az ikisiy- le yollar ayrılacak. Sza- lai ve Henrique git- meye en lakın isimler.