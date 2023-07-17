Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.07.2023 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2023 16:23
    ABONE OL

    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kartal, Almanya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    3 ilde fahiş fiyat denetimi! Ceza yağdı
    Haberler Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        loading
        SON DAKİKA