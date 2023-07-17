Beşiktaş transferde çalım üstüne çalım yiyor! 5 futbolcu da kadroya katılamadı

Yeni sezon için hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transferde işler yolunda gitmiyor... Kartal, şu ana kadar talip olduğu 5 futbolcuda mutlu sona ulaşamazken bu futbolculardan 3'ünü de ezeli rakiplerine kaptırdı.

Siyah-Beyazlılar'ın transfer görüşmelende bulunduğu Rus orta saha Kuzyaev Fransa Ligue1' e yeni yükselen Le Havre'a imza attı. Kartal'ın ön libero için düşündüğü bir başka isim olan Kondogbia'da tercihini Marsilya'dan yana kullandı.