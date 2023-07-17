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    Beşiktaş transferde çalım üstüne çalım yiyor! 5 futbolcu da kadroya katılamadı

    Beşiktaş transfer listesinde bulunan Dusan Tadic, Halil, Djiku, Kuzyaev ve Kondogbia’da mutlu sona ulaşamadı. Üstelik bu 5 isimden 3’ü ezeli rakiplere imza attı. Tadic ve Djiku'nun Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nun da Galatasaray'a gitmesinin ardından yönetime isyan eden taraftarlar, Ceyhun Kazancı'yı istifaya çağırdı.

    Kartal’da büyük isyan

    Yeni sezon için hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transferde işler yolunda gitmiyor... Kartal, şu ana kadar talip olduğu 5 futbolcuda mutlu sona ulaşamazken bu futbolculardan 3'ünü de ezeli rakiplerine kaptırdı.

    Siyah-Beyazlılar'ın transfer görüşmelende bulunduğu Rus orta saha Kuzyaev Fransa Ligue1' e yeni yükselen Le Havre'a imza attı. Kartal'ın ön libero için düşündüğü bir başka isim olan Kondogbia'da tercihini Marsilya'dan yana kullandı.

    Siyah-Beyazlılar stoper için de Strasbourgh'tan ayrılan Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile görüşmüş ama oyuncuyu renklerine bağlayan taraf Fenerbahçe olmuştu.

    Forvet mevkisi için de milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşmış transfere bitti gözüyle bakılırken Halil, Kartal'ın ezeli rakibi Galatasaray'a imza atmıştı. Siyah-Beyazlı ekip son olarak Ajax'tan ayrılan 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic için temaslarda bulunmuş ama oyuncu da mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe olmuştu. Yönetimin transferdeki üst üste başarısız hamlelerinden rahatsız olan Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyadan bu duruma isyan edip Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'yı istifaya davet etti.

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    Haberler Spor Beşiktaş transferde çalım üstüne çalım yiyor! 5 futbolcu da kadroya katılamadı
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