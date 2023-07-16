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    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Petkovic için yeni talepte bulundu

    Nenad Bjelica, yeni sezonda sisteminin önemli bir parçası olacağını düşündüğü Hırvat golcünün transferi için yönetimden yeni talepte bulundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Petkovic aşkı!

    Trabzonspor transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Hırvat yıldızlar Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'in peşine düşmüştü. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Mislav Orsic'i renklerine katarken Petkovic için son günlerde geri adım atmıştı. Çünkü Hırvat kulübü bonservis bedelini çok yüksek tutmuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu bonservis ücretini ödememiz mümkün değil" demişti. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın isteği üzerine Petkovic ile bir kez daha temas kurulacak. Golcü oyuncu için Hırvat ekibine sunulan son teklifte herhangi bir güncelleme yapılmayacak. Nenad Bjelica, oyun sisteminde Petkovic'in kilit bir rol oynayacağı görüşünde. Sırtı dönük bir forvet olduğu için Petkovic için ısrar eden Bjelica'nın, Orsic ile çok iyi anlaştığı için de bu transferi çok istediği öğrenildi. Dinamo Zagreb ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Petkovic'i İspanyol Ligi ekiplerinden Celta Vigo da kadrosuna katmayı istiyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 347 maçta forma giyerken 86 gol attı ve 56 asist yaptı.



    BJELİCA ISRAR EDİYOR
    Teknik Direktör Nenad Bjelica forvet transferinde vatandaşı Petkovic'in takıma katılması konusunda ısrarcı davranıyor.

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    253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Petkovic için yeni talepte bulundu
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