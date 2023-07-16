Livakovic koptu geliyor! Fenerbahçe, Hırvat ekibiyle anlaştı

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Szymanski ve Becao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler yabancı kaleci transferine çevrildi. Sarı-Lacivertliler, yaz transfer dönemi başladığından beri Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic için büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe, Livakovic için ilk teklifini 5 milyon Euro ile yapmıştı. Hırvat ekibi bunu hemen geri çevirip, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin kullanılması gerektiği mesajını iletti. Fenerbahçe daha sonra rakamı sürekli artırdı.
BRANCO TRANSFERİ BİTİRDİ
Hırvat medyasındaki haberlere göre; Fenerbahçe masaya son olarak 9 milyon Euro'yla oturdu. Dinamo Zagreb bu kez teklifi kabul etti. Sportif direktör Mario Branco'nun Livakovic'in menajeri ile son görüşmeyi yaptığı ve transferde sorun kalmadığı öğrenildi. Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda Sarı-Lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Livakovic transferinin resmi olarak açıklanması için saatleri sayıyor.
45 KEZ MİLLİ OLDU
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic, 45 kez Hırvatistan Milli Takım forması giydi. 2015 yılında 625 bin euroya Dinamo Zagreb'e transfer oldu.