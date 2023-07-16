Livakovic koptu geliyor! Fenerbahçe, Hırvat ekibiyle anlaştı





BRANCO TRANSFERİ BİTİRDİ

Hırvat medyasındaki haberlere göre; Fenerbahçe masaya son olarak 9 milyon Euro'yla oturdu. Dinamo Zagreb bu kez teklifi kabul etti. Sportif direktör Mario Branco'nun Livakovic'in menajeri ile son görüşmeyi yaptığı ve transferde sorun kalmadığı öğrenildi. Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda Sarı-Lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Livakovic transferinin resmi olarak açıklanması için saatleri sayıyor.