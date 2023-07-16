Galatasaray Fred için Angelino taktiğini kullanacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren, lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelesine daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Manchester United'ın Brezilyalı merkez orta sahası Fred için girişimlerini sürdürüyor. Fred için İngiliz kulübüne 5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklifi kabul görmemişti. Manchester United'ın talebi 10 milyon Euro olmuştu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray, Fred transferinde Angelino taktiğini uygulayacak. Galatasaray, Fred için 5 milyon Euro'luk teklifini yükseltmeyip, önce oyuncu ile anlaşarak elini güçlendirmek ve kulübünün direncini kırmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Fred için Arabistan iddialarına kulak asmadan oyuncu ile anlaşarak sürecin sonunu bekleyecek. Fred transferini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un orta sahasına kaliteli isimlerle derinlik kazandırmak istediği için talep ettiği ifade ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN